Аксенов рассказал, за что уволены Казурин и Кузнецов

«У нас практически последнее место (по освоению бюджетных средств — ред.) занял блок, который курировал Олег Викторович Казурин. Вчера мною было принято решение о его увольнении, в том числе за систематическое невыполнение моих поручений, невыполнение государственных задач с точки зрения сроков качества и всего остального», — отметил Аксенов.

Также глава РК пояснил отставку Александра Кузнецова.

«Это уже начало становиться притчей во языцех, что нет архитектурного стиля, беззубая архитектура, нет никаких предложений в части реализации программ по приведению наших городов в соответствующий облик. Четко поставленная задача, которая в начале года была сформирована, не была выполнена. Ничего личного в этом нет», — сказал он.

Аксенов также заверил, что увольнения ждут и других чиновников, которые «не в состоянии выполнять государственные задачи должным образом».

«Будут новые назначения. Скорее всего, в начале года мы с Владимиром Андреевичем (Константиновым — ред.) ряд позиций согласуем, за время праздников проведем определенную работу» — заключил глава РК.