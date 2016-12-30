Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Украина обратилась к членам ООН с призывом, касающимся России
Американские СМИ узнали о высылке десятков дипломатов РФ из США
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Пропавшего посла нашли мертвым в сгоревшей машине (видео)
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14События недели в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
10:43 (мск), источник: Om1.ru

Володин прислал Назарову поздравление с Новым годом

Председатель Госдумы России пожелал жителям региона исполнения желаний.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 30 декабря председатель Госдумы России Вячеслав Володин прислал новогоднее поздравление губернатору Омской облатси Виктору Назарову. Он пожелал жителям региона исполнения задуманного.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы России:

Отмечая этот всенародно любимый праздник, мы подводим итоги уходящего года и надеемся, что следующий год будет более удачным и счастливым для каждого из нас. Пусть в 2017 году сбудутся Ваши заветные мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы.

Отметим, что главе региона продолжают поступать поздравления с предстоящими праздниками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следственный комитет объявил о раскрытии убийства омского бизнесмена Берга
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Расследование катастрофы Ту-154 не обнаружило признаков теракта
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Пяти вузам запретили прием студентов
Итоги-2016. Главные события года в алфавитном порядке
СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовится? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся основываясь на количестве уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России запретят выписывать детей из квартир
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь