Володин прислал Назарову поздравление с Новым годом
Председатель Госдумы России пожелал жителям региона исполнения желаний.
Председатель Госдумы России пожелал жителям региона исполнения желаний.
Сегодня, 30 декабря председатель Госдумы России Вячеслав Володин прислал новогоднее поздравление губернатору Омской облатси Виктору Назарову. Он пожелал жителям региона исполнения задуманного.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы России:
Отмечая этот всенародно любимый праздник, мы подводим итоги уходящего года и надеемся, что следующий год будет более удачным и счастливым для каждого из нас. Пусть в 2017 году сбудутся Ваши заветные мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы.
Отметим, что главе региона продолжают поступать поздравления с предстоящими праздниками.