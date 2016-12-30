Володин прислал Назарову поздравление с Новым годом

Сегодня, 30 декабря председатель Госдумы России Вячеслав Володин прислал новогоднее поздравление губернатору Омской облатси Виктору Назарову. Он пожелал жителям региона исполнения задуманного.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы России:

Отмечая этот всенародно любимый праздник, мы подводим итоги уходящего года и надеемся, что следующий год будет более удачным и счастливым для каждого из нас. Пусть в 2017 году сбудутся Ваши заветные мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы.

Отметим, что главе региона продолжают поступать поздравления с предстоящими праздниками.