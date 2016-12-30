В ДНР надеются на обмен по формуле «всех на всех» в канун Рождества

По словам Морозовой, накануне во время передачи Киевом сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР она общалась с родственниками пленных украинских силовиков и в очередной раз сделала акцент на том, что ДНР готова освободить пленных в порядке, предусмотренном пятым пунктом Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

«Достаточно одного волевого решения Порошенко для освобождения всех ребят. Надеюсь, такое решение будет принято, и в канун Рождества мы проведем долгожданный обмен по формуле «всех на всех», — сказала она журналистам.

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко примет решение, благодаря которому обмен по формуле «всех на всех» в Донбассе состоится в канун Рождества.

Представители Киева передали в четверг ДНР и ЛНР 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» в пригороде Горловки. Со стороны ДНР освобожденных встретила Морозова.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.