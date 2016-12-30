Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы домов комфорткласса
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Тара, в которой нельзя покупать алкоголь в РФ
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Пропавшего посла нашли мертвым в сгоревшей машине (видео)
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
СМИ: Керри рассказал, как Россия «ударила» по США
СМИ про 2 условия Путина по передаче Курил Японии
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
11:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ДНР надеются на обмен по формуле «всех на всех» в канун Рождества

Как отмечается, ДНР готова освободить пленных в порядке, предусмотренном пятым пунктом Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Представители Киева передали в четверг ДНР и ЛНР 15 пленных.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко примет решение, благодаря которому обмен по формуле «всех на всех» в Донбассе состоится в канун Рождества.

«Достаточно одного волевого решения Порошенко для освобождения всех ребят. Надеюсь, такое решение будет принято, и в канун Рождества мы проведем долгожданный обмен по формуле «всех на всех», — сказала она журналистам.

По словам Морозовой, накануне во время передачи Киевом сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР она общалась с родственниками пленных украинских силовиков и в очередной раз сделала акцент на том, что ДНР готова освободить пленных в порядке, предусмотренном пятым пунктом Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Читайте также
Переговоры по Донбассу: Украина ждет последнего слова США

Представители Киева передали в четверг ДНР и ЛНР 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» в пригороде Горловки. Со стороны ДНР освобожденных встретила Морозова.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова назвала администрацию Обамы «группой озлобленных неудачников»
МИД опроверг закрытие американской школы в ответ на санкции
Расследование катастрофы Ту-154 не обнаружило признаков теракта
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги-2016. Главные события года от А до Я
СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
86% квартир в Москве продается со скидкой
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь