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11:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утвержден план мероприятий к 100-летию образования республики

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования республики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Правительства региона Рустэм Марданов.

Согласно документу, 2017−2019 годы в Башкортостане пройдут под эгидой юбилея. Распоряжением Правительства республики определены мероприятия в социальной политике, сфере культуры, искусства, науки, образования, молодежной политики и спорта, PR-продвижения региона, издательской деятельности, строительства и подготовки инфраструктуры.

Реализация предусмотренных планом мер будет финансироваться из федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.

Утвержденный план мероприятий также включает в себя торжества, приуроченные к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, проведение предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования Республики Башкортостан». В образовательных учреждениях запланировано проведение акции «100 лекций об истории Республики Башкортостан».

Как сообщили в пресс-службе регионального Правительства, в плане отражены как традиционные для республики мероприятия: «Сердце Евразии», международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек — Содружество», международный конкурс-фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Зов Урала», международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе», международный фестиваль театров тюркских народов «Туганлык», так и специально приуроченные к юбилейной дате. Среди них — Евразийский гуманистический форум, республиканский молодежный форум «Башкортостан — территория развития», всероссийский форум «Башкирская молодежь собирает друзей», форум семей Республики Башкортостан, заседание Молодежной Ассамблеи народов России, фестиваль «Добрая республика», Неделя мастеров ремесленного и художественно-прикладного искусства с приглашением ремесленников из регионов России, международная научно-практическая конференция «Нефтегазопереработка -2019», всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. Отдельно выделены мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях.

План также предусматривает проведение в Уфе дней районов и городов республики.

«Региональный план охватил стратегические направления деятельности республики и затрагивает интересы всех возрастов. Цель — собрать наши достижения во всех областях, чтобы передать их потомкам. Большое внимание уделено выпуску печатных изданий. Так, увидит свет иллюстрированная энциклопедия на русском и английском языках “Республика Башкортостан”. Состоится публикация сборника документов о становлении государственности Башкортостана и книги “Путь длиною в век” с видеоверсией», — прокомментировал выход масштабного документа министр Башкортостана, ответственный секретарь республиканского организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования республики Руслан Мирсаяпов.

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