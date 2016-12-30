Аксенов: меня подвели те, на кого я надеялся

«Разочарования у меня касаются кадров. Те, на кого я надеялся в большей степени, меня подвели. А все остальное было ожидаемо и прогнозируемо», — сказал он .

Организационные выводы по работе кадров еще будут сделаны в следующем году, сказал Аксенов.

«Выводы по работе коммунальных и других служб будут сделаны в следующем году, — заявил глава Крыма. — К большому сожалению многие вопросы решаются только тогда, когда я лично за это возьмусь — от канализационного люка до ямы».