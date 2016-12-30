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10:48 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: меня подвели те, на кого я надеялся

СИМФЕРОПОЛЬ, РИА — Новости (Крым). Глава Республики Сергей Аксенов считает главным разочарованием года проблемы с кадрами. Об этом он заявил на итоговой прессе конференции в пятницу.

Источник: AP 2016

«Разочарования у меня касаются кадров. Те, на кого я надеялся в большей степени, меня подвели. А все остальное было ожидаемо и прогнозируемо», — сказал он .

Организационные выводы по работе кадров еще будут сделаны в следующем году, сказал Аксенов.

«Выводы по работе коммунальных и других служб будут сделаны в следующем году, — заявил глава Крыма. — К большому сожалению многие вопросы решаются только тогда, когда я лично за это возьмусь — от канализационного люка до ямы».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в четверг глава Крыма Сергей Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера крымского правительства Олега Казурина. Кроме того, Александр Кузнецов покинул пост заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым — главного архитектора РК. Также в пятницу отстранены от должностей глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев и глава администрации Алушты Игорь Сотов.

Комментарии
1
Владимир Воробьев
А "кадры" кто?.. Бывшие регионалы, которые привыкли хапать. Теперь все они единороссы, но суть-то не изменилась. Некомпетентность и воровство - главная болезнь нынешних "кадров".
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