Аксенов: меня подвели те, на кого я надеялся
СИМФЕРОПОЛЬ, РИА — Новости (Крым). Глава Республики Сергей Аксенов считает главным разочарованием года проблемы с кадрами. Об этом он заявил на итоговой прессе конференции в пятницу.
СИМФЕРОПОЛЬ, РИА — Новости (Крым). Глава Республики Сергей Аксенов считает главным разочарованием года проблемы с кадрами. Об этом он заявил на итоговой прессе конференции в пятницу.
«Разочарования у меня касаются кадров. Те, на кого я надеялся в большей степени, меня подвели. А все остальное было ожидаемо и прогнозируемо», — сказал он .
Организационные выводы по работе кадров еще будут сделаны в следующем году, сказал Аксенов.
«Выводы по работе коммунальных и других служб будут сделаны в следующем году, — заявил глава Крыма. — К большому сожалению многие вопросы решаются только тогда, когда я лично за это возьмусь — от канализационного люка до ямы».
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в четверг глава Крыма Сергей Аксенов досрочно прекратил полномочия