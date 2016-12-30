Переговоры по Донбассу: Украина ждет последнего слова США

Такое мнение в интервью Обозревателю высказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

— Считаем, что с приходом новой администрации позиция США будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования, — отметил он.

По его словам, важное значение в переговорах также будут иметь результаты президентских выборов во Франции.

Ранее мы писали про главный результат Киева в Минске в 2016.