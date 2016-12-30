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11:45 (мск), источник: Ictv.ua

Переговоры по Донбассу: Украина ждет последнего слова США

2017 год может принести более содержательные результаты работы нормандского формата по Донбассу, если к нему присоединятся США.

Такое мнение в интервью Обозревателю высказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

— Считаем, что с приходом новой администрации позиция США будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования, — отметил он.

По его словам, важное значение в переговорах также будут иметь результаты президентских выборов во Франции.

Ранее мы писали про главный результат Киева в Минске в 2016.

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