Михаил Бабич поздравил жителей Приволжья с наступающим Новым годом

«В преддверии этого праздника каждый из нас, мысленно перелистывая страницы календаря уходящего года, вспоминает наиболее важные и значимые события своей жизни, личные достижения и успехи. Мы, жители Приволжья, в 2016 году много сделали для развития России, ее экономики, социальной сферы, науки, укрепления обороноспособности государства, межнационального и межконфессионального мира и согласия», — говорится в поздравлении.

Как отмечает Михаил Бабич, на предприятиях округа успешно выполняется задача по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве, внедряются новые высококонкурентные производства. Большое внимание уделяется развитию социальной сферы, создаются условия для того, чтобы наша молодёжь могла реализовать себя в учёбе, науке, экономике, в спорте.

«Хочу выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия своего региона и страны, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела», — подчеркнул полпред.

«В эти декабрьские дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Уверен, что 2017-й год окажется для нас успешным и счастливым. Опираясь на бесценный опыт старших поколений, великое прошлое страны, огромный человеческий потенциал и трудолюбие нашего народа, мы добьёмся новых побед и достижения поставленных целей», — отмечается в поздравлении.

«Пусть 2017-й будет годом созидательной и плодотворной работы, временем значимых свершений и больших успехов. Желаю вам и всем вашим близким мира и согласия, здоровья, благополучия. Счастливого Нового года и исполнения желаний!», — пожелал Михаил Бабич.