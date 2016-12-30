Новогодний подарок: Верховный суд вернул «золотые парашюты» экс-чиновникам Омской области
Правда, выплаты на юбилеи
Правда, выплаты на юбилеи
Вчера, 29 декабря Верховный суд отменил решение Омского областного суда, регламентирующего отменить «золотые парашюты» чиновникам Омской области.
Напомним, что в областной прокуратуре посчитали незаконными траты на выплаты бывшим членам регионального кабмина в 100 миллионов рублей. Кроме того
Однако вчера Верховный суд посчитал иначе.
Григорий Сухоруков, начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области:
— В основной части решение Омского областного суда отменено. Верховный суд признал незаконными лишь выплаты к юбилеям и ряд других моментов (цитата по РИА «Новый Омск»).
Решение уже вступило в законную силу, следовательно, выплаты должны возобновиться. Однако прокуратура может оспорить это решение в кассационной инстанции.