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11:29 (мск), источник: Om1.ru

Новогодний подарок: Верховный суд вернул «золотые парашюты» экс-чиновникам Омской области

Правда, выплаты на юбилеи все-таки отменили.

Источник: Reuters

Вчера, 29 декабря Верховный суд отменил решение Омского областного суда, регламентирующего отменить «золотые парашюты» чиновникам Омской области.

Напомним, что в областной прокуратуре посчитали незаконными траты на выплаты бывшим членам регионального кабмина в 100 миллионов рублей. Кроме того VIP-пенсионеры получали доплаты к юбилеям. полагались различные бонусы в виде доплат к юбилеям и других преференций. Омский областной суд поддержал прокуратуру.

Однако вчера Верховный суд посчитал иначе.

Григорий Сухоруков, начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области:

— В основной части решение Омского областного суда отменено. Верховный суд признал незаконными лишь выплаты к юбилеям и ряд других моментов (цитата по РИА «Новый Омск»).

Решение уже вступило в законную силу, следовательно, выплаты должны возобновиться. Однако прокуратура может оспорить это решение в кассационной инстанции.

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