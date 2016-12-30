Суд в Новосибирске продлил домашний арест временно отстраненным чиновникам из Кузбасса

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 апреля 2017 года домашний арест Александра Данильченко, ранее исполнявшего обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области. Аналогичное решение ранее было принято в отношении двух его коллег по администрации региона, также обвиняемых в вымогательстве 51% акций кузбасского АО «Разрез «Инской» стоимостью не менее 1 млрд рублей.

«Удовлетворено ходатайство руководителя второго следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирск) ГСУ СК РФ о продлении срока домашнего ареста в отношении Данильченко А. В. Срок содержания под домашним арестом продлен до 13 апреля 2017 года», — сообщила пресс-служба суда.

Данильченко и еще семи фигурантам предъявлено обвинение по статье «Вымогательство». В отношении одного из них — экс-руководителя Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина — возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Калинкин — единственный из фигурантов, который по решению суда содержится в СИЗО, всем остальным была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста — сначала до 13 января, затем продлена до 13 апреля.