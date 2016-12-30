Суд в Новосибирске продлил домашний арест временно отстраненным чиновникам из Кузбасса
Мера пречечения Александру Данильченко, ранее исполнявшему обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области, продлена до 13 апреля 2017 года.
Мера пречечения Александру Данильченко, ранее исполнявшему обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области, продлена до 13 апреля 2017 года.
НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 апреля 2017 года домашний арест Александра Данильченко, ранее исполнявшего обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области. Аналогичное решение ранее было принято в отношении двух его коллег по администрации региона, также обвиняемых в вымогательстве 51% акций кузбасского АО «Разрез «Инской» стоимостью не менее 1 млрд рублей.
«Удовлетворено ходатайство руководителя второго следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирск) ГСУ СК РФ о продлении срока домашнего ареста в отношении Данильченко А. В. Срок содержания под домашним арестом продлен до 13 апреля 2017 года», — сообщила
Данильченко и еще семи фигурантам предъявлено обвинение по статье «Вымогательство». В отношении одного из них —
Кроме Данильченко, в вымогательстве обвиняются отстраненные от должностей