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11:37 (мск), источник: ТАСС

Суд в Новосибирске продлил домашний арест временно отстраненным чиновникам из Кузбасса

Мера пречечения Александру Данильченко, ранее исполнявшему обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области, продлена до 13 апреля 2017 года.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 апреля 2017 года домашний арест Александра Данильченко, ранее исполнявшего обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области. Аналогичное решение ранее было принято в отношении двух его коллег по администрации региона, также обвиняемых в вымогательстве 51% акций кузбасского АО «Разрез «Инской» стоимостью не менее 1 млрд рублей.

«Удовлетворено ходатайство руководителя второго следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирск) ГСУ СК РФ о продлении срока домашнего ареста в отношении Данильченко А. В. Срок содержания под домашним арестом продлен до 13 апреля 2017 года», — сообщила пресс-служба суда.

Данильченко и еще семи фигурантам предъявлено обвинение по статье «Вымогательство». В отношении одного из них — экс-руководителя Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина — возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Калинкин — единственный из фигурантов, который по решению суда содержится в СИЗО, всем остальным была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста — сначала до 13 января, затем продлена до 13 апреля.

Кроме Данильченко, в вымогательстве обвиняются отстраненные от должностей вице-губернатор Кемеровской области Алексей Иванов и начальник департамента административных органов администрации области Елена Троицкая, а также замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел кемеровского главка СК Сергей Крюков, старший следователь этого отдела Артемий Шевелев, учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

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