Правительство региона опровергло информацию об отравлении детей мандаринами в Иркутске

Сообщение об отравлении детей мандаринами в Иркутске появилось в соцсетях сегодня, 30 декабря. Исполняющий обязанности главного врача Иркутской областной инфекционной больницы Андрей Гаранин сообщил, что по данным на 15.00 в больнице пациентов с такими отравлениями не находится. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

«Главврач Иркутской станции скорой медицинской помощи Александр Маньков также сообщает об отсутствии вызовов бригад скорой помощи на случаи, связанные с отравлением цитрусовыми», — отметили в пресс-службе.