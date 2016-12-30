Додон рассказал о чем разговаривал с Филипом

По словам главы молдавского государства, он дал понять, что со многими действиями и реформами правительства он не согласен и не поддерживает их.

В ходе встречи с Филипом, мы обменялись мнениями о том, что будет дальше. Я четко дал понять, что со многими их действиями и реформами я не согласен, я их не поддерживаю. Они могут быть не согласны со многими нашими шагами, но мы призвали их проявить уважение к президентуре и выбору граждан Республики Молдова. Что будет дальше? Мы увидим. Я очень четко дал понять, что мы не являемся частью этой власти. Мы абсолютно разные. Я не член команды Филипа и Канду. Но если они попробуют ограничить полномочия президента, то мы обратимся за помощью к гражданам, — добавил Игорь Додон.