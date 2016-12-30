Аксенов рассказал о критериях назначения в правительство Крыма

Он сообщил, что лично пригласил на работу в Крым в качестве заместителя председателя правительства республики Павла Королева и в качестве министра экономического развития Андрея Мельникова (вместо уходящего на работу в Севастополь Валентина Демидова). Оба до этого работали в различных органах власти, находясь в Москве. Кроме этого, на должность прокурора Крыма согласована кандидатура Олега Камшилова, работавшего ранее первым заместителем прокурора Москвы.

«С точки зрения кадров — все решения мои, никто их мне не навязывал. Мне невозможно их навязать», — сказал Аксенов.

«Сегодня у нас нет возможности стоять на позиции, что только крымские кадры будут реализовывать какие-то вопросы. К сожалению. Мы сегодня все — граждане России, реализован свободный доступ к работе в органах власти любых субъектов. Главный критерий — эффективность», — сказал Аксенов.