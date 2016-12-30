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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов рассказал о критериях назначения в правительство Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Единственным критерием успешной работы в правительстве Крыма является эффективность, а не крымская регистрация, появление во властных структурах республики чиновников из Москвы связано с необходимостью усилить отдельные ветви работы, сказал журналистам в ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА Новости

Он сообщил, что лично пригласил на работу в Крым в качестве заместителя председателя правительства республики Павла Королева и в качестве министра экономического развития Андрея Мельникова (вместо уходящего на работу в Севастополь Валентина Демидова). Оба до этого работали в различных органах власти, находясь в Москве. Кроме этого, на должность прокурора Крыма согласована кандидатура Олега Камшилова, работавшего ранее первым заместителем прокурора Москвы.

«С точки зрения кадров — все решения мои, никто их мне не навязывал. Мне невозможно их навязать», — сказал Аксенов.

«Сегодня у нас нет возможности стоять на позиции, что только крымские кадры будут реализовывать какие-то вопросы. К сожалению. Мы сегодня все — граждане России, реализован свободный доступ к работе в органах власти любых субъектов. Главный критерий — эффективность», — сказал Аксенов.

Руководитель региона также сообщил, что вместо уволенного накануне Александра Кузнецова главным архитектором Крыма будет также архитектор из столицы России, однако пока не озвучил его имя. Кроме того, глава республики сообщил, что курированием вопросов федерально-целевой программы развития Крыма вместо уволенного вице-премьера Олега Казурина займется министр строительства Сергей Кононов. Новое назначение вице-премьера Аксенов анонсировал к 15 января.

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