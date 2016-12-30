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11:59 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов назвал имя будущего главного архитектора Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости (Крым). Глава РК Сергей Аксенов назвал РИА Новости (Крым) имя будущего главного архитектора.

Источник: AP 2016

По словам Аксенова, им станет Анна Царева из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«Анна Вячеславовна уже находится в Симферополе, знакомится с коллективом, я ее представил как человека компетентного, специалиста в своей сфере. Человек имеет европейское образование по специальности, чего нам очень не хватает. Имеет большое количество крупных и значимых реализованных проектов», — сообщил РИА Новости (Крым) министр строительства и архитектуры РК Сергей Кононов.

По его словам, перед новым архитектором стоит целый ряд задач.

«Это изменение архитектурного облика Республики, мы хотим видеть Крым красивым. Предстоит решение вопросов с самовольным строительством. Кроме этого — обеспечение Республики градостроительной документацией, основой для дальнейшей работы. Анна Вячеславовна приступит к выполнению своих обязанностей, как только будет подписан приказ о ее назначении. Я думаю, это вопрос — технический. Фактически он приступила к выполнению своей работы», — рассказал Кононов.

В пятницу утром бывший главный архитектор РК — заместитель министра строительства и архитектуры Республики Александр Кузнецов подтвердил РИА Новости (Крым) информацию о том, что покинул свой пост.

Позже, в ходе селекторного совещания в Совете министров РК, глава Крыма пояснил, что отставка Кузнецова объясняется невыполнением им поставленных задач.

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