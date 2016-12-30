Путин поздравил омичей с Новым годом: «Всего вам самого доброго»

Пресс-служба регионального правительства приводит выдержки из поздравления с Новым годом и Рождеством.

«Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения. Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго», — говорится в поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина.