Назаров сделал новогодний подарок бизнесу
Губернатор Омской области снизил выкупную стоимость земельных участков на 10 процентов.
Губернатор Омской области снизил выкупную стоимость земельных участков на 10 процентов.
Сегодня, 30 декабря, губернатор Омской области Виктор Назаров сделал подарок малому и среднему бизнесу. Он внес изменения в постановление о порядке определения цены земельных участков. По новому документу выкупная стоимость участков малому и среднему предпринимательству снизилась на 10 процентов.
В свою очередь, министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников, при продаже земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства собственникам объектов недвижимости, расположенных на приобретаемых участках, цена участков будет определяться в размере 30% кадастровой стоимости. Это на 10% меньше действующей ставки.
Отметим, что такое решение в облправительстве приняли после обращения омских предпринимателей к Виктору Назарову.