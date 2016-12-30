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12:38 (мск), источник: Om1.ru

Назаров сделал новогодний подарок бизнесу

Губернатор Омской области снизил выкупную стоимость земельных участков на 10 процентов.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 30 декабря, губернатор Омской области Виктор Назаров сделал подарок малому и среднему бизнесу. Он внес изменения в постановление о порядке определения цены земельных участков. По новому документу выкупная стоимость участков малому и среднему предпринимательству снизилась на 10 процентов.

В свою очередь, министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников, при продаже земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства собственникам объектов недвижимости, расположенных на приобретаемых участках, цена участков будет определяться в размере 30% кадастровой стоимости. Это на 10% меньше действующей ставки.

Отметим, что такое решение в облправительстве приняли после обращения омских предпринимателей к Виктору Назарову.

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