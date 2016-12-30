МИД опроверг закрытие американской школы в Москве в ответ на санкции

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о якобы закрытии англо-американской школы в Москве, в которой учатся дети сотрудников посольств США, Канады и Великобритании.

Информация о закрытии англо-американской школы в Москве не соответствует действительности

Трамп отреагировал на новые санкции против России

CNN со ссылкой на осведомленного американского чиновника сообщил о закрытии школы накануне вечером. По данным телеканала, российские власти пошли на такой шаг в ответ на введенные США санкции.

По данным собеседника телеканала, сотрудникам американского посольства в России также запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Отвечая на вопрос о дополнительных заявлениях, Мария Захарова сказала, что глава МИД Сергей Лавров расскажет про введение зеркальных мер дополнительно.