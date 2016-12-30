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12:57 (мск), источник: РБК

МИД опроверг закрытие американской школы в Москве в ответ на санкции

Российские власти не поручали закрывать англо-американскую школу в Москве, где учатся дети сотрудников посольств в США, в ответ на введенные санкции.

Источник: AP 2016

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о якобы закрытии англо-американской школы в Москве, в которой учатся дети сотрудников посольств США, Канады и Великобритании.

Информация о закрытии англо-американской школы в Москве не соответствует действительности
Мария Захароваофициальный представитель Министерства иностранных дел России
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CNN со ссылкой на осведомленного американского чиновника сообщил о закрытии школы накануне вечером. По данным телеканала, российские власти пошли на такой шаг в ответ на введенные США санкции.

По данным собеседника телеканала, сотрудникам американского посольства в России также запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Отвечая на вопрос о дополнительных заявлениях, Мария Захарова сказала, что глава МИД Сергей Лавров расскажет про введение зеркальных мер дополнительно.

Комментарии
2
vesta
Мне смешно
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АЛЕКСАНДР БЕРЕСТОВ
Мне всеравно
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