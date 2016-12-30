МИД опроверг закрытие американской школы в Москве в ответ на санкции
Российские власти не поручали закрывать
Российские власти не поручали закрывать
Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о якобы закрытии
Информация о закрытии англо-американской школы в Москве не соответствует действительности
CNN со ссылкой на осведомленного американского чиновника сообщил о закрытии школы накануне вечером. По данным телеканала, российские власти пошли на такой шаг в ответ на введенные США санкции.
По данным собеседника телеканала, сотрудникам американского посольства в России также запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.
Отвечая на вопрос о дополнительных заявлениях, Мария Захарова сказала, что глава МИД Сергей Лавров расскажет про введение зеркальных мер дополнительно.