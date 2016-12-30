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12:52 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов «Соратник» и «Нерехта»

Минобороны России опубликовало видеоролик применения боевых роботов «Соратник» и «Нерехта» на тактико-специальном занятии во взаимодействии с мотострелками 27-й гвардейской Севастопольской отдельной мотострелковой бригады.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Робототехнические комплексы впервые выполнили стрельбы при розыгрыше эпизода ведения боя мотострелковым взводом в подмосковном Алабине.

По словам главкома Сухопутных войск России генерал-полковника Олега Салюкова, «что-то в данной технике нас устраивает, что-то нет, но главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках».

О «Соратнике»

Впервые боевые возможности автоматизированного комплекса были продемонстрированы концерном «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2016».

Бронированная гусеничная машина «Соратник» предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. «Соратник» работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/ч.
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При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Он способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 м. Бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.

На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30-мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на «Соратник» предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-ЭМ».

О «Нерехте»

Впервые робот представили на «Дне инноваций» Минобороны России в 2015 году.

«Нерехта» — боевой робототехнический комплекс, разработанный заводом имени Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Гусеничная платформа может использоваться для разведки, корректировки или ведения огня, а также транспортировки грузов.

В качестве вооружения в комплексе используются пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а в перспективе, по некоторым данным, на нем будет установлен более мощный пулемет, который будет создан специально для «Нерехты». Кроме того, недавно в состав робототехнического комплекса вошли беспилотный вертолет ТБ-29 В и система автоматического управления подвижными объектами и вооружением САУ-9.0.

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