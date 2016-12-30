Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов «Соратник» и «Нерехта»

По словам главкома Сухопутных войск России генерал-полковника Олега Салюкова, «что-то в данной технике нас устраивает, что-то нет, но главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках».

Бронированная гусеничная машина «Соратник» предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. «Соратник» работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/ч.

При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Он способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 м. Бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.

На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30-мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на «Соратник» предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-ЭМ».

О «Нерехте»

Впервые робот представили на «Дне инноваций» Минобороны России в 2015 году.