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13:23 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ предложил объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата

По словам главы ведомства, Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов — 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений, — сказал он. — Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге».

Лавров сообщил, что ведомство также предложило запретить США пользоваться двумя объектами в российской столице.

Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве РФ в американские выборы безосновательны.

Комментарии
8
Александр Шипов
Да, пипец какая умная мысль, а главное - как неординарно и свежо, наверняка Лавров всю думалку сломал покуда придумывал.
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александр зыков
Всем давно ясно , Обама в агонии и дурковать в ответ ему , включаться в базарные перепалки необязательно , он уже никто , можно сделать проще , не поднимать вопрос до прихода Трампа . А если он не отменит враждебные указы , то тогда и сказать их дипломатам , - "извините подвиньтесь" ...
Столько внимания уделяют хромым уткам , уму не постижимо .
СССР не обращал внимания , на подобные выходки , действовал молча и жёстко , а сейчас отвечаем на каждый чих , для нашей страны не солидно ...
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Александр Шипов
Вас не спросили, вот и промахнулись с подсчетом. Ну ничего в следующий раз обязательно обратятся за консультацией, ждите звонка или телеграмму, "молнию".
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США выдворяют 35 российских дипломатов
© Ньюстюб
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