Дмитрий Самойлов отменил выходные для районных администраций из-за снегопада

30 декабря на оперативном совещании он ввел круглосуточный режим работы для районных администраций и подрядчиков на период праздников. Им поручено принять все меры для борьбы с последствиями снегопадов. Проверки территорий районов пройдут 3 и 6 января, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Глава города отметил три худших района с точки зрения уборки снега — это Индустриальный, Свердловский и Ленинский.

«31 декабря, в первые январские снега будет по прогнозам в три раза больше, чем сегодня. Это очень много. А уже вчера отметил, что состояние ряда улиц “откатилось” к уровню 2014 года. Мира, Карпинского, Революции, площадь у рынка — называю их в качестве примеров, это далеко не всё — ни в какие ворота, а это улицы 1 и 2 категории. Тротуары в безобразном состоянии. Какие бы мы фонарики и световые фонтаны не расставляли по городу, людям от этого ходить по тротуарам не легче. Требую обеспечить круглосуточную работу подрядчиков и всех ответственных в администрациях районов», — сказал Дмитрий Самойлов, слова которого приводит пресс-служба.

За каждым из этих районов закреплен свой куратор из управления внешнего благоустройства. Задача, которая стоит теперь перед подрядчиками и специалистами районных администраций, — привести город в порядок в течение ближайших трех дней, контрольные объезды пройдут 3 и 6 января.