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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Самойлов отменил выходные для районных администраций из-за снегопада

Глава Перми Дмитрий Самойлов крайне недоволен качеством уборки снега в городе.

30 декабря на оперативном совещании он ввел круглосуточный режим работы для районных администраций и подрядчиков на период праздников. Им поручено принять все меры для борьбы с последствиями снегопадов. Проверки территорий районов пройдут 3 и 6 января, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Глава города отметил три худших района с точки зрения уборки снега — это Индустриальный, Свердловский и Ленинский.

«31 декабря, в первые январские снега будет по прогнозам в три раза больше, чем сегодня. Это очень много. А уже вчера отметил, что состояние ряда улиц “откатилось” к уровню 2014 года. Мира, Карпинского, Революции, площадь у рынка — называю их в качестве примеров, это далеко не всё — ни в какие ворота, а это улицы 1 и 2 категории. Тротуары в безобразном состоянии. Какие бы мы фонарики и световые фонтаны не расставляли по городу, людям от этого ходить по тротуарам не легче. Требую обеспечить круглосуточную работу подрядчиков и всех ответственных в администрациях районов», — сказал Дмитрий Самойлов, слова которого приводит пресс-служба.

За каждым из этих районов закреплен свой куратор из управления внешнего благоустройства. Задача, которая стоит теперь перед подрядчиками и специалистами районных администраций, — привести город в порядок в течение ближайших трех дней, контрольные объезды пройдут 3 и 6 января.

Глава города поручил ввести круглосуточное дежурство в районах, усилить проверочные мероприятия силами контрольно-аналитического департамента, а также подготовить анализ обращений жителей в праздничные дни. «3-го января — тотальная проверка качества состояния территорий районов, улиц, дворов. Наказания — вплоть до увольнений ответственных лиц. 6-го — повторная проверка», — подчеркнул господин Самойлов.

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