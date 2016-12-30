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13:44 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Арест вице-мэра Ольги Яковлевой прокомментировали в муниципалитете Краснодара

Краснодар, 30 декабря, KrasnodarMedia. Первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, курирующий кадровые и организационные вопросы, взаимодействие с правоохранительными органами, 30 декабря прокомментировал арест вице-мэра Ольги Яковлевой.

Ольга Яковлева была арестована за превышение служебных полномочий — она согласовала сомнительную сделку, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Глава города знает о действиях следственных органов, о принятом Краснодарским краевым судом решении. Рассчитываем на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела. Со своей стороны администрация города окажет необходимое содействие ходу следствия для того, чтобы была установлена истина. В связи с решением суда, на время следствия Ольга Яковлева будет отстранена от работы. Соответствующее решение принял глава города», — сказал Сергей Васин.

В качестве заместителя главы муниципального образования город Краснодар Ольга Яковлева курирует работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, финансового контроля.

По данным издания «Коммерсантъ», Яковлеву обвиняют в том, что она согласовала сделку между МУП «Водоканал» и одной из краснодарских компаний об образовании товарищества для совместной реализации инвестиционного проекта. Вкладом предприятия в товарищество было право аренды земли под резервуарной станцией в центре Краснодара, где инвестор намеревался строить многоярусную парковку, взяв на себя обязательство реконструировать объект водоснабжения. В дальнейшем предполагалось изменить разрешенный вид использования участка.

По версии правоохранителей, Яковлева при согласовании сделки нарушила некоторые нормы: проект не прошел процедуру общественных слушаний, не были проведены торги. Форма товарищества для договора между МУП «Водоканал» и компанией-инвестором следствие считает неприемлемой.

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