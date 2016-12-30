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13:53 (мск), источник: РИА Новости

Голодец назвала главную цель правительства в следующем году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Одной из главных целей правительства в следующем году станет доведение минимальной зарплаты до прожиточного минимума, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Источник: РИА Новости

Она рассказала, что в прошлом году власти сделали «принципиальный шаг в росте минимальной оплаты труда», однако она по-прежнему не достигает прожиточного минимума и составляет 7,5 тысяч рублей.

Нам предстоит все-таки довести этот уровень до как минимум прожиточного минимума. Это будет, наверное, одно из самых серьезных заявлений от нашей повестки дня на следующий год
Ольга Голодецвице-премьер правительства РФ

Голодец подчеркнула, что в бюджете на следующий год отражены все средства на повышение зарплат по майским указам.

«Это несомненно отразится на качестве жизни нашего населения», — заключила она.

Комментарии
4
Владимир Карташов
"...На предстоит все-таки довести..." Лейб мотив кухархи,оказавшейся у власти..
И хорошо рифмуется"Пришла Голодец-делу-песец!"...
Без нее знают,что в следующем году будет не хуже,а уже меньше хуже...Вот такие щели в нашем правительстве...
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А Б
Похоже, что ряды сказочников от представителей власти пополнились ещё одним сказителем. :))
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Александр Шипов
Эй, Голодец иди к Медведеву, он это в миг провернет уровняет прожиточный минимум и минимальную зарплату, понизив своим приказом прожиточный минимум до 100 рублей. Он уже в этом году такой фокус показывал. Так что, Оля не парься этой проблемой, у ДАМа есть готовое решение. Вообще РФ единственная страна где есть два уровня минимальной оплаты, один уровень для мытарей другой для штрафов, до какого уровня снижать будем прожиточный уровень? Лучше конечно снизить до 100 р, тогда все сразу станут "сверхбогатыми" согласно статотчета.
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