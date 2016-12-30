Голодец назвала главную цель правительства в следующем году
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Одной из главных целей правительства в следующем году станет доведение минимальной зарплаты до прожиточного минимума, заявила
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Одной из главных целей правительства в следующем году станет доведение минимальной зарплаты до прожиточного минимума, заявила
Она рассказала, что в прошлом году власти сделали «принципиальный шаг в росте минимальной оплаты труда», однако она
Нам предстоит все-таки довести этот уровень до как минимум прожиточного минимума. Это будет, наверное, одно из самых серьезных заявлений от нашей повестки дня на следующий год
Голодец подчеркнула, что в бюджете на следующий год отражены все средства на повышение зарплат по майским указам.
«Это несомненно отразится на качестве жизни нашего населения», — заключила она.
И хорошо рифмуется"Пришла Голодец-делу-песец!"...
Без нее знают,что в следующем году будет не хуже,а уже меньше хуже...Вот такие щели в нашем правительстве...