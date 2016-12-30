Игорь Додон о своем визите в Приднестровье

По словам президента, ни одно официальное лицо из РМ не работало с руководством и гражданами на левом берегу Днестра в течение последних 13−14 лет.

Эта встреча может состояться в ближайшие дни, но еще точно неизвестно когда. Цель этой встречи — наладить контакт, познакомиться с новым руководством. Во-первых, граждане левого и правого берегов ждут решения многих проблем. Прежде чем добиться урегулирования приднестровского конфликта, необходимо заняться решением проблем простых граждан. Люди должны иметь возможность свободно передвигаться и многое другое, — отметил Додон.