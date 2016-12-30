Игорь Додон о своем визите в Приднестровье
Об этом глава молдавского государства Игорь Додон заявил в эфире программы Acces Direct, сообщает Actualitati.md.
Об этом глава молдавского государства Игорь Додон заявил в эфире программы Acces Direct, сообщает Actualitati.md.
По словам президента, ни одно официальное лицо из РМ не работало с руководством и гражданами на левом берегу Днестра в течение последних 13−14 лет.
Эта встреча может состояться в ближайшие дни, но еще точно неизвестно когда. Цель этой встречи — наладить контакт, познакомиться с новым руководством.