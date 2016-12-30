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14:14 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Правительство назначило госсекретарем Кабмина Бондаренко

Кабинет министров Украины назначил Владимира Бондаренко государственным секретарем Кабмина, его заместителями были назначены Сергея Дехтяренка и Владимира Федорчука.

Источник: Nbnews.com.ua

Об этом в пятницу, 30 декабре сообщила пресс-служба Кабмина.

«Назначить Бондаренко Владимира Валерьевича государственным секретарем Кабинета министров Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством», — говорится в документе.

Так, пану Бондаренко назначено распоряжением № 1049-р. Распоряжением № 1051-р его заместителем назначен г-на Федорчука «с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством».

Также г-н Дехтяренко назначен заместителем госсекретаря Кабмина распоряжением № 1052-р «с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством».

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