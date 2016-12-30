Правительство назначило госсекретарем Кабмина Бондаренко
Кабинет министров Украины назначил Владимира Бондаренко государственным секретарем Кабмина, его заместителями были назначены Сергея Дехтяренка и Владимира Федорчука.
Кабинет министров Украины назначил Владимира Бондаренко государственным секретарем Кабмина, его заместителями были назначены Сергея Дехтяренка и Владимира Федорчука.
Об этом в пятницу, 30 декабре сообщила
«Назначить Бондаренко Владимира Валерьевича государственным секретарем Кабинета министров Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством», — говорится в документе.
Так, пану Бондаренко назначено распоряжением № 1049-р. Распоряжением № 1051-р его заместителем назначен
Также