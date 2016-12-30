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14:41 (мск), источник: Ictv.ua

Савченко вызывает Захарченко и Плотницкого в Киев

Народный депутат Надежда Савченко анонсировала новые встречи с главами «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким: в Донецке, Луганске и Киеве.

— Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и длительными во времени, как Минский процесс. Но речь шла при нашей первой встрече, что возможны и такие встречи.

Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а затем — в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу, — заявила она в эфире Шустер Live, передает Lb.ua.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с Захарченко и Плотницким. После этого ее исключили из фракции Батькивщина и делегации в ПАСЕ.

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