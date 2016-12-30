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14:38 (мск), источник: Kazinform

Куандык Бишимбаев находится под следствием

Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности и в настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия.

Источник: Kazinform

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководящим составом Министерства иностранных дел проинформировал кадровые изменения в Министерстве национальной экономики. Об этом передает пресс-служба Акорды.

«Министр национальной экономики К. Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге “Байтерек”. В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия. Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Т. Сулейменов. Полагаю, что он справится с поставленными перед ним задачами», — отметил Глава государства.

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