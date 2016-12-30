Куандык Бишимбаев находится под следствием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководящим составом Министерства иностранных дел проинформировал кадровые изменения в Министерстве национальной экономики. Об этом передает пресс-служба Акорды.

«Министр национальной экономики К. Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге “Байтерек”. В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия. Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Т. Сулейменов. Полагаю, что он справится с поставленными перед ним задачами», — отметил Глава государства.