Рустам Минниханов побывал в «деревне» в Дубае
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты побывал во «Всемирной деревне» (Global Village) в Дубае, об этом сообщает
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты побывал во «Всемирной деревне» (Global Village) в Дубае, об этом сообщает
Сезонная тематическая ярмарка Global Village появилась в 2017 году, она представляет собой огромную огражденную территорию, вдоль которой протекает искусственная река и расположено множество торговых павильонов, представляющих различные страны мира.
Каждый из таких павильонов выполнен в типично национальном стиле, характерном для той или иной страны, здесь представители различных народов предлагают посетителям продегустировать блюда национальной кухни, демонстрируют национальные танцы, продают различные сувениры и изделия народных промыслов.
— Минниханов ознакомился с опытом Объединенных Арабских Эмиратов в части реализации проектов, связанных с созданием развлекательной инфраструктуры и привлечением большого количества туристов со всего мира, — отметили в правительстве.