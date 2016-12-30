Рустам Минниханов побывал в «деревне» в Дубае

Сезонная тематическая ярмарка Global Village появилась в 2017 году, она представляет собой огромную огражденную территорию, вдоль которой протекает искусственная река и расположено множество торговых павильонов, представляющих различные страны мира.

Каждый из таких павильонов выполнен в типично национальном стиле, характерном для той или иной страны, здесь представители различных народов предлагают посетителям продегустировать блюда национальной кухни, демонстрируют национальные танцы, продают различные сувениры и изделия народных промыслов.

— Минниханов ознакомился с опытом Объединенных Арабских Эмиратов в части реализации проектов, связанных с созданием развлекательной инфраструктуры и привлечением большого количества туристов со всего мира, — отметили в правительстве.