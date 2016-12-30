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15:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Давлекановский район Башкирии возглавил Ильгиз Мухамедзянов

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. Главой администрации Далекановского района стал Ильгиз Мухамедзянов.

30 декабря решением Совета муниципалитета он назначен на это пост по контракту.

До своего назначения Ильгиз Фанилович Мухамедзянов занимал должность первого заместителя главы районной администрации по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и связи.

Предыдущий руководитель Далекановского района Ильшат Фазрахманов в начале декабря 2016 года занял кресло министра сельского хозяйства Башкортостана.

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