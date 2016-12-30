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15:38 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин провёл рабочую встречу с ректором Самарского университета

В пятницу, 30 декабря, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с ректором Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Евгением Шахматовым.

Источник: РИА "Новости"

Евгений Шахматов рассказал Николаю Меркушкину об итогах совещания под председательством заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, посвященного промежуточным итогам и дальнейшей реализации программы повышения международной конкурентоспособности ведущих российских вузов (проект 5−100).

Совещание состоялось в Москве 19 декабря. Евгений Шахматов сообщил, что в ходе совещания ректорами ведущих вузов страны был поднят вопрос об изменении схемы финансирования университетов, участвующих в программе «5−100».

«Решение о финансировании принимает международный координационный совет программы в марте, деньги поступать начинают в июне. Это создает определенные трудности в работе. Ольга Юрьевна согласилась с нашими доводами, заметив, что в марте совет должен рассматривать финансирование не текущего, а следующего года. Кроме того, с 2017 года она берет ход выполнения программы “5−100” под свой личный контроль», — рассказал Шахматов.

«Финансирование в 2017 году остается на прежнем уровне?», — спросил Николай Меркушкин. Ректор пояснил, что финансирование в следующем году не меняется.

Кроме того, 20 декабря Евгений Шахматов принял участие в первой церемонии награждения лауреатов премии международного детского центра «Артек» «Архитектор знаний». Премии вручили Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

«Среди ВУЗов отметили только нас и МГТУ им. Баумана. В “Артеке” у нас работают 4 лаборатории, где ежемесячно занимаются по тысяче ребят», — сообщил Шахматов.

В ходе рабочей встречи Николай Меркушкин и Евгений Шахматов обсудили планы работы Самарского национального исследовательского университета в следующем году, а также подготовку заседания наблюдательного совета университета, которое должно состояться до 26 января.

«Это связано с тем, что необходимо принять ряд решений, в частности план финансово-хозяйственной деятельности вуза», — сообщил Евгений Шахматов.

Также в феврале под председательством Николая Меркушкина состоится заседание попечительского совета Самарского университета по подготовке к 75-летию вуза.

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