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15:45 (мск), источник: Sputnik.by

Президент объяснил причину кадровых перестановок в верхушке власти

Лукашенко заверил журналистов в том, что социальные вопросы всегда были и будут в центре внимания властей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Кадровые перестановки в правительстве и Администрации президента свидетельствуют об особом упоре на социальный блок, пояснил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу журналистам.

Президент назначил Наталью Кочанову главой администрации президента в конце декабря. Место ее заместителя занял Максим Рыженков. Также в декабре Лукашенко сменил главу Минобразования и назначил на этот пост Игоря Карпенко, а 29 декабря он назначил экс-министра здравоохранения Василия Жарко заместителем премьер-министра.

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«В любом государстве, а мы декларируем социально ориентированное государство, государство для народа, главное — это люди. Все эти, как я часто говорю, гайки, болты, экономика тогда чего-то стоят, если это делается ради людей. Если делается не для людей, то не нужна и такая экономика, и не нужно такое государство народу. Поэтому — все ради людей», — заявил Лукашенко, поясняя кадровые перестановки.

Соответствующие кадровые решения, как отметили в пресс-службе главы государства, свидетельствуют об «упоре на социальный блок».

Глава государства при назначении главы Администрации президента отметил, что Кочановой необходимо будет во многом заниматься именно социальной сферой, а также заниматься дебюрократизацией государства и налаживанием контактов между местными ветвями власти.

Александр Лукашенко заверил, что и впредь социальным вопросам в стране будет уделяться самое пристальное внимание.

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