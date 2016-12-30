Президент объяснил причину кадровых перестановок в верхушке власти
Лукашенко заверил журналистов в том, что социальные вопросы всегда были и будут в центре внимания властей.
Лукашенко заверил журналистов в том, что социальные вопросы всегда были и будут в центре внимания властей.
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Кадровые перестановки в правительстве и Администрации президента свидетельствуют об особом упоре на социальный блок, пояснил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу журналистам.
Президент назначил Наталью Кочанову главой администрации президента в конце декабря. Место ее заместителя занял Максим Рыженков. Также в декабре Лукашенко сменил главу Минобразования и назначил на этот пост Игоря Карпенко, а 29 декабря он назначил
«В любом государстве, а мы декларируем социально ориентированное государство, государство для народа, главное — это люди. Все эти, как я часто говорю, гайки, болты, экономика тогда
Соответствующие кадровые решения, как отметили в
Глава государства при назначении главы Администрации президента отметил, что Кочановой необходимо будет во многом заниматься именно социальной сферой, а также заниматься дебюрократизацией государства и налаживанием контактов между местными ветвями власти.
Александр Лукашенко заверил, что и впредь социальным вопросам в стране будет уделяться самое пристальное внимание.