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15:16 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов признался, что у него не бывает депрессий, только спортивная злость

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что не испытывает депрессий, так как выход можно найти из любой ситуации, и пожелал не опускать руки всем, кто столкнулся с трудностями.

Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма в пятницу провел итоговую пресс-конференцию для журналистов, где его спросили, как он справляется с трудностями в работе и в жизни.

«Депрессий никогда не бывает, есть спортивная злость, которая иногда зашкаливает, если что-то не получается… Но выход может быть найден в любой ситуации. В основном обдумываю решения в самолете — единственное свободное время. Продумываю, придумываю и всегда нахожу выход из положения», — сказал Аксенов.

Глава Крыма посоветовал в случае трудностей не опускать руки. Он привел пример детей с ограниченными возможностями и их родителей, с которыми он встречается и которых поддерживает. «Тяжелее ничего нет, все остальное такая ерунда», — отметил Аксенов.

По словам главы Крыма, за прошедший год у него было только три дня отпуска, которые он все равно провел на работе. Аксенов сказал, что получает заряд энергии от близких и родных, а также от людей, которые оказывают ему доверие. Он повторил, что не стал бы держаться за нынешнюю должность при отсутствии поддержки со стороны крымчан.

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