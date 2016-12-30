Путин принял решение не высылать дипломатов США из России
РФ не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил президент.
РФ не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил президент.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на действия Вашингтона.
РФ оставляет за собой право на ответ США, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии.
Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа, с учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности наносит ущерб и всему комплексу международных отношений
Путин также поздравил с Новым годом и Рождеством Обаму и Трампа. «Жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом, — говорится в заявлении главы государства, которое передает
«Желаю всем благополучия и процветания!» — сказал российский лидер.
Путин также пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.