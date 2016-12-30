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15:36 (мск), источник: ТАСС

Путин принял решение не высылать дипломатов США из России

РФ не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил президент.

Источник: AP 2016

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на действия Вашингтона.

РФ оставляет за собой право на ответ США, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии.

Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа, с учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности наносит ущерб и всему комплексу международных отношений
Владимир Путин

Путин также поздравил с Новым годом и Рождеством Обаму и Трампа. «Жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом, — говорится в заявлении главы государства, которое передает пресс-служба Кремля. — Поздравляю и избранного президента Трампа, весь американский народ!».

«Желаю всем благополучия и процветания!» — сказал российский лидер.

Путин также пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.

Комментарии
2
Андрей Хромов
Грамотная мысль ведь ставить хотят нас заразы ,а мы не поведемся ,пусть Обамка дальше блюет
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дядя Коля
У России собственная гордость - на пиндосов смотрим свысока.
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