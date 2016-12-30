Путин принял решение не высылать дипломатов США из России

РФ оставляет за собой право на ответ США, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на действия Вашингтона.

Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа, с учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности наносит ущерб и всему комплексу международных отношений

Путин также поздравил с Новым годом и Рождеством Обаму и Трампа. «Жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом, — говорится в заявлении главы государства, которое передает пресс-служба Кремля. — Поздравляю и избранного президента Трампа, весь американский народ!».

«Желаю всем благополучия и процветания!» — сказал российский лидер.

Путин также пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.