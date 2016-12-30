Глава региона Антон Алиханов рассказал, как проведет новогодние выходные
Глава региона Антон Алиханов в новогодние каникулы планирует «поездить по области». Об этом он сообщил во время посещения главного елочного базара у Дома Советов.
Глава региона Антон Алиханов в новогодние каникулы планирует «поездить по области». Об этом он сообщил во время посещения главного елочного базара у Дома Советов.
«Проведу праздник дома с семьей. В каникулы поезжу по области. Мне кажется, я должен потратить отпускное время на знакомство вживую с людьми, ситуацией на местах. Считаю, что это очень важно», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора.
Отметим, что праздничное обращение Антона Алиханова выйдет в эфире телеканала Россия-24 за три минуты до наступления нового года.