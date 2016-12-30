Алиханов уволил врио министра спорта региона Белоуса

Причиной увольнения стал срыв сроков строительства ФОКа на аллее Смелых.

«Несколько раз я предупреждал, давал возможность одуматься. Человек выбрал свой путь. Сказал свои слова, теперь будет за них отвечать. Я считаю, что всё справедливо, и места для обиды здесь нет», — отметил врио губернатора.

В начале ноября 2016 года Антон Алиханов заявил, что отправит в «длительный отпуск» главу областного Минспорта Игоря Белоуса в случае, если до конца 2016 года подрядчик не сдаст в эксплуатацию ФОК на аллее Смелых.

«Господин Белоус, если вы не можете выполнить поручения и не контролируете подведомственное вам учреждение — ваш хороший знакомый, насколько я понимаю, глава в этом учреждении — значит, вы должны нести ответственность за те решения, которые вы принимаете. Вам дважды (один раз — губернатор Николай Николаевич, второй раз — я) сказали расторгаться, потому что темпы работ неудовлетворительные и есть серьёзные риски того, что мы с вами миллионов на 28 млн налетим», — заявлял тогда Алиханов.