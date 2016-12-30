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17:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев передал руководителям спортивных учреждений ключи от 17 новых автобусов

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев передал руководителям спортивных учреждений ключи от 17 новых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 30 декабря 2016 года.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, 17 единиц нового автотранспорта, среди которых современные многоместные автобусы марки «ГАЗель», ПАЗ, «Соболь», а также один автомобиль медицинской помощи, получили 15 спортивных учреждений региона. В их числе ФОК «Урожай» Починковского района, Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени Тишина, спортивная база «Фора», ФОК «Богатырь» Краснобаковского района, ФОК «Звезда» Павловского района, ФОК «Чемпион» Арзамасского района, ФОК «Колос» Лукояновского района, СДЮСШОР «Дельфин», Центр спортивной подготовки, врачебно-физкультурный диспансер.

По информации министерства спорта региона, автобусы полностью соответствуют всем требованиям и нормам по перевозке пассажиров, в том числе детей, прежде всего — требованиям безопасности. Руководители ФОКов отметили, что теперь у юных спортсменов будут более современные и безопасные условия для поездок на соревнования и посещения секций. По их мнению, поставка автобусов для ФОКов, построенных в рамках губернаторской программы, позволит не только создать новые возможности для начинающих спортсменов, но и привлечет в спорткомплексы на различные мероприятия школьников, воспитанников детских садов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями.

По словам Валерия Шанцева, программа строительства ФОКов будет продолжена: в 2017 году начнется строительство трех ФОКов в Выксе, Воскресенском и Тоншаевском районах.

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