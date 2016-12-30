Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Названы лучшие спортсмены 2016 года по версии спортивной прессы
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
9Cкончалась Кэрри Фишер
10«Мин нет»
10«В чем сила, брат?»
16:36 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Лукашенко: главное событие 2016 года — отсутствие потрясений в Беларуси

Главным событием в уходящем 2016 году для Беларуси стало отсутствие каких-либо потрясений и несчастий, считает глава государства Александр Лукашенко.

Источник: Reuters

Президент, отвечая сегодня, 30 декабря, на вопросы журналистов, поделился мнением, какое событие в этом году оказало или окажет на страну наибольшее влияние.

— Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну, — цитирует белорусского лидера БелТА.

Читайте также
Президент объяснил причину кадровых перестановок в верхушке власти

Помимо этого, Александр Лукашенко акцентировал внимание на том факте, что в 2016 году в Беларуси родилось больше детей, чем в другие годы суверенности.

— И мы уже превысили смертность. Значит, мы прибавляем, — констатировал глава государства.

Подготовил Вадим Шундалов.

Комментарии
1
Сергей Кухарёнок
Рождено в этом году - 111 142 чел.,
Умерло в этом году - 134 491 чел. Вы о чем?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Спецборт вывезет из США российских дипломатов и членов их семей
Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Российского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
В России запретят выписывать детей из квартир
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь