Лукашенко: главное событие 2016 года — отсутствие потрясений в Беларуси

Президент, отвечая сегодня, 30 декабря, на вопросы журналистов, поделился мнением, какое событие в этом году оказало или окажет на страну наибольшее влияние.

— Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну, — цитирует белорусского лидера БелТА.