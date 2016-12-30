Лукашенко: главное событие 2016 года — отсутствие потрясений в Беларуси
Главным событием в уходящем 2016 году для Беларуси стало отсутствие
Главным событием в уходящем 2016 году для Беларуси стало отсутствие
Президент, отвечая сегодня, 30 декабря, на вопросы журналистов, поделился мнением, какое событие в этом году оказало или окажет на страну наибольшее влияние.
— Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну, — цитирует белорусского лидера БелТА.
Помимо этого, Александр Лукашенко акцентировал внимание на том факте, что в 2016 году в Беларуси родилось больше детей, чем в другие годы суверенности.
— И мы уже превысили смертность. Значит, мы прибавляем, — констатировал глава государства.
Подготовил Вадим Шундалов.
Умерло в этом году - 134 491 чел. Вы о чем?