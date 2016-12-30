Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
В России запретят выписывать детей из квартир
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
9Cкончалась Кэрри Фишер
10«Мин нет»
10«В чем сила, брат?»
16:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Помилован президентом: айтишник Комок вышел на свободу

Программист Алексей Комок, которому Верховный суд на треть сократил срок, в ночь на 30 декабря вышел на свободу, сообщает TUT.BY, ссылаясь на слова матери мужчины.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Я хочу сказать огромное человеческое спасибо прежде всего Президенту Республики Беларусь и другим должностным лицам, которые не остались безразличны к судьбе моего сына и объективно во всем разобрались, в результате чего мой сын вернулся домой. Леша живой и здоровый, и мы очень рады встретить Новый год вместе! — говорит Любовь Комок.

Ранее сообщалось, что суд Партизанского района столицы признал Алексея Комка виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная в составе организованной группы) и ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов) УК Беларуси. Причем именно по части 3 он получил наибольший срок — 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Незаконный доход был оценен в 12,493 млрд неденоминированных рублей (примерно 816 тысяч долларов).

Подготовила Алина Янчур.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Спецборт вывезет из США российских дипломатов и членов их семей
Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Российского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь