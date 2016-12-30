Помилован президентом: айтишник Комок вышел на свободу

— Я хочу сказать огромное человеческое спасибо прежде всего Президенту Республики Беларусь и другим должностным лицам, которые не остались безразличны к судьбе моего сына и объективно во всем разобрались, в результате чего мой сын вернулся домой. Леша живой и здоровый, и мы очень рады встретить Новый год вместе! — говорит Любовь Комок.

Ранее сообщалось, что суд Партизанского района столицы признал Алексея Комка виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная в составе организованной группы) и ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов) УК Беларуси. Причем именно по части 3 он получил наибольший срок — 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Незаконный доход был оценен в 12,493 млрд неденоминированных рублей (примерно 816 тысяч долларов).

Подготовила Алина Янчур.