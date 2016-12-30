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16:45 (мск), источник: Tengrinews

Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области

Им стал Бауржан Жамалов.

Источник: Tengrinews

Бауржан Жамалов назначен заместителем акима Южно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона. По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева на должность заместителя акима ЮКО назначен Жамалов Бауржан Салдарович. Об этом сегодня на совещании по кадровому вопросу заявил глава региона.

«Вы знаете, что должность заместителя акима области вакантна. В связи с этим, по согласованию с Администрацией Президента, я принял решение назначить на должность заместителя акима области Жамалова Бауржана Салдаровича. Бауржан Салдарович квалифицированный специалист, который имеет большой опыт работы в сфере экономики и финансов. Работал членом наблюдательных советов в различных финансовых структурах. Этот опыт поможет ему в дальнейшей работе в качестве заместителя акима области», — приводит слова Жансеита Туймебаева пресс-служба.

Бауржан Жамалов будет курировать вопросы предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма, а также сельского хозяйства. Аким области поручил новоиспеченному заместителю провести глубокий анализ актуальных проблем в сфере сельского хозяйства и обеспечить их решение. Кроме того, с учетом потенциала области оказать поддержку в развитии предпринимательства и туризма, привлекать инвестиции, организовать своевременное и надлежащее исполнение Карты индустриализации.

Жамалов Бауржан Салдарович родился 27 июля 1971 года. Образование высшее, по специальности инженер-механик — технолог, юрист. Трудовую деятельность начал в 1993 году в городе Шымкенте, в сфере бизнеса. Долгие годы работал в области предпринимательства, имеет большой опыт на руководящих должностях. До сегодняшнего дня занимал должность директора ТОО «Мырзакент-Холдинг». Избран депутатом областного маслихата шестого созыва.

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