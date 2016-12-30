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16:52 (мск), источник: Интерфакс

Российских дипломатов и членов их семей вывезут из США спецбортом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Россия направит специальный самолет, чтобы вывезти из США российских дипломатов, которым американская администрация предписала покинуть страну, и членов их семей.

Источник: РИА "Новости"

«Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда “Россия” управления делами президента РФ», — сообщили «Интерфаксу» в пятницу в администрации президента России.

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Накануне США ввели новые санкции, под которые попали ФСБ и ряд других российских ведомств. В числе физических лиц, которых они коснулись, оказались и 35 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию США до 23:59 1 января. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в США.

В качестве ответной меры российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 американских дипломатов, однако тот пообещал этого не делать и поздравил действующего и избранного президентов США с наступающим Новым годом.

Комментарии
5
Роман. Загривач.
Обязательно поздравит а потом санкции введёт.
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Юрий Зуев
Вот интересно- Абама в ответ поздравит? Врядле...))
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Истребитель бензина
Трампу счёт потом прислать ...
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