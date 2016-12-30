Губернатор: «Новый речной вокзал должен быть открыт к ЧМ-2018»

Источник: Volga News

Новый речной вокзал в Самаре должен быть построен к маю 2018 года. Такое поручение в ходе рабочего совещания дал глава региона представителям профильных министерств и проектировщикам объекта — компании «Волгатрансстрой-Проект». В обсуждении концепции проекта также принял участие глава Самары Олег Фурсов. «В декабре мы провели конкурс по выбору подрядной организации на проектирование. Победителем стало ООО “Волгатрансстрой-Проект”. Пока готовы только эскизы, завершение проектных работ планируется в июле 2017 года», — доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По его словам, здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала.

Это должен быть многофункциональный, современный речной вокзал, который впишется в архитектуру Самары и понравится жителям и гостям города, станет украшением Самары. Николай Меркушкин

Новый вокзал будет многофункциональным. «Здание будет работать как в навигацию, так и в межнавигационный период, — пояснил генеральный директор ООО “Волгатрансстрой-Проект” Александр Александров. — Летом вокзал будет обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функции выставочного центра или конференц-зала с зонами обучения и точками общепита». Площадь объекта составляет около 1,5−2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов. В зимний период половину территории займет выставочный зал площадью 700 кв. м. На другой половине можно разместить 4 конференц-зала — от 20 до 100 мест. При этом внутреннее исполнение зала может варьироваться. Такой подход к проектированию речвокзала эксперты сочли оптимальным. «Сейчас мы используем под конференции крупные отели — они все задействованы круглый год. Думаю, что новая площадка также будет востребована», — сказал замминистра строительства Самарской области, главный архитектор региона Анатолий Баранников. «Кроме того, в здании можно будет проводить соревнования по настольному теннису, шахматам и другим видам спорта», — считают подрядчики. Что касается внешнего облика здания, то на совещании было рассмотрено три предложенных варианта. Первый под рабочим названием «Крылья» перекликается со стилисткой площади Славы. «Это узнаваемый символ Самары, он ассоциируется с монументом Славы и выигрышно смотрится с воды», — пояснил главный архитектор «ВТС-Проекта» Дмитрий Орлов. Второй вариант развивает тему «Самара — город-курорт». Здание с большим навесом предлагается решить в стиле хай-тек, и он хорошо будет сочетаться с находящейся рядом гостиницей. Под навесом предлагается разместить эксплуатируемую кровлю, где могут располагаться летнее кафе и смотровая площадка. Третий вариант выполнен в классическом стиле без узнаваемых элементов и цветовых решений. По словам подрядчиков, стоимость первых двух проектов оценивается в 350−360 млн рублей, третьего — в 250 млн рублей.

Новый речвокзал к чемпионату мира по футболу — вопрос принципиальный. Если мы сможем его открыть, то появится больше людей, которые смогут путешествовать к местам проведения матчей ЧМ по воде. Губернатор Самарской области