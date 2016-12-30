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17:46 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «Новый речной вокзал должен быть открыт к ЧМ-2018»

В пятницу, 30 декабря, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание, посвященное строительству нового речного вокзала в Самаре.

Источник: Volga News

Новый речной вокзал в Самаре должен быть построен к маю 2018 года. Такое поручение в ходе рабочего совещания дал глава региона представителям профильных министерств и проектировщикам объекта — компании «Волгатрансстрой-Проект». В обсуждении концепции проекта также принял участие глава Самары Олег Фурсов.

«В декабре мы провели конкурс по выбору подрядной организации на проектирование. Победителем стало ООО “Волгатрансстрой-Проект”. Пока готовы только эскизы, завершение проектных работ планируется в июле 2017 года», — доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По его словам, здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала.

Это должен быть многофункциональный, современный речной вокзал, который впишется в архитектуру Самары и понравится жителям и гостям города, станет украшением Самары.
Николай Меркушкин

Новый вокзал будет многофункциональным. «Здание будет работать как в навигацию, так и в межнавигационный период, — пояснил генеральный директор ООО “Волгатрансстрой-Проект” Александр Александров. — Летом вокзал будет обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функции выставочного центра или конференц-зала с зонами обучения и точками общепита».

Площадь объекта составляет около 1,5−2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов. В зимний период половину территории займет выставочный зал площадью 700 кв. м. На другой половине можно разместить 4 конференц-зала — от 20 до 100 мест. При этом внутреннее исполнение зала может варьироваться.

Такой подход к проектированию речвокзала эксперты сочли оптимальным. «Сейчас мы используем под конференции крупные отели — они все задействованы круглый год. Думаю, что новая площадка также будет востребована», — сказал замминистра строительства Самарской области, главный архитектор региона Анатолий Баранников.

«Кроме того, в здании можно будет проводить соревнования по настольному теннису, шахматам и другим видам спорта», — считают подрядчики.

Что касается внешнего облика здания, то на совещании было рассмотрено три предложенных варианта. Первый под рабочим названием «Крылья» перекликается со стилисткой площади Славы. «Это узнаваемый символ Самары, он ассоциируется с монументом Славы и выигрышно смотрится с воды», — пояснил главный архитектор «ВТС-Проекта» Дмитрий Орлов.

Второй вариант развивает тему «Самара — город-курорт». Здание с большим навесом предлагается решить в стиле хай-тек, и он хорошо будет сочетаться с находящейся рядом гостиницей. Под навесом предлагается разместить эксплуатируемую кровлю, где могут располагаться летнее кафе и смотровая площадка.

Третий вариант выполнен в классическом стиле без узнаваемых элементов и цветовых решений. По словам подрядчиков, стоимость первых двух проектов оценивается в 350−360 млн рублей, третьего — в 250 млн рублей.

Новый речвокзал к чемпионату мира по футболу — вопрос принципиальный. Если мы сможем его открыть, то появится больше людей, которые смогут путешествовать к местам проведения матчей ЧМ по воде.
Губернатор Самарской области

Глава региона отметил, что задачи сэкономить на строительстве этого объекта не ставится. «Это должен быть многофункциональный, современный речной вокзал, который впишется в архитектуру Самары и понравится жителям и гостям города, станет украшением Самары — и с Волги, и с берега», — отметил Николай Меркушкин.

Участники совещания коллегиально сделали выбор в пользу второго варианта. «Он продолжает традицию европейских морских вокзалов, с их легкостью и открытостью пространства», — считает Анатолий Баранников. Проектировщики отметили, что широкий навес дает необходимую тень, что позволит пассажирам с комфортом ожидать речной транспорт.

«Если здание будет изящно и грамотно выполнено, хорошо освещено в вечернее время, оно будет смотреться легко, современно и придется по сердцу жителям и гостям города», — уверен Николай Меркушкин.

Он поставил задачу завершить строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Проектные работы нужно закончить не в июле, а уже в марте 2017 года, чтобы быстро пройти экспертизу и летом приступить к работе, — подчеркнул глава региона. — Строительные работы и благоустройство нужно сделать в теплое время, а внутреннюю отделку завершить зимой. В мае 2018 года вокзал должен быть введен эксплуатацию».

По мнению проектировщиков, проект может забуксовать из-за вопросов оформления земли. «Все эти вопросы мы будем рассматривать на специальной комиссии и решать в течении 1−2 недель, — заявил глава региона. — Новый речвокзал к чемпионату мира по футболу — вопрос принципиальный. Если мы сможем его открыть, то появится больше людей, которые смогут путешествовать к местам проведения матчей ЧМ по воде. И таких людей будет много».

Глава региона также подчеркнул, что помимо строительства вокзала, необходимо уделить внимание и благоустройству прилегающих территорий. Иван Пивкин пояснил, что эта работа уже ведется: «Сейчас проектируется ремонт причальных сооружений. Летом 2017 года уже начнутся работы. Также ремонтируется территория около гостиницы. Эти работы администрация города заканчивает уже в следующем году».

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