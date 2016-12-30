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18:49 (мск), источник: 112.ua

Сенатор Джон Маккейн прибыл на встречу с Порошенко

Ожидается, что темой разговора будет оборона страны.

Источник: 112.ua

Сенатор от Республиканкой партии Джон Маккейн прибыл в Администрацию президента для встречи с Петром Порошенко. Об этом сообщает корреспондент канала «112 Украина».

Ожидается, что темой разговора будет оборона страны, поскольку Джон Маккейн является сенатором, который возглавляет комитет Вооруженных сил США. Подробностей администрация президента пока не предоставляет.

Кортеж приехал за 10 минут до начала объявленной встречи, усиленной охраны не было.

Напомним, накануне США ввели санкции против России из-за кибератак.

Также из страны выдворяют 35 российских дипломатов.

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