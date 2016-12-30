Матиос заявил о потерях в зоне АТО

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет о потерях среди личного состава Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. «На фронте ныне потери — 8 военных», — написал А. Матиос в своей странице в Фейбсук в пятницу.

Позднее главный военный прокурор Украины уточнил:

«Подтверждаю: за вчерашний день 3 боевых раненых, 5 небоевых потерь (1 — самоубийство, 4 — при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война и ее последствия страшны».

Вместе с тем, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что по состоянию на 16.30 пятницы потери сил АТО на Донбассе в результате боевых действий исчисляются одним раненным военнослужащим ВСУ.

«По состоянию на сейчас, за текущие сутки в зоне АТО у нас один раненный. Это — боевые потери», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».