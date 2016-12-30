Вашингтон решил оставить заявление Путина без комментариев

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Действующая администрация США ознакомилась с заявлением президента России Владимира Путина, принявшего решение не высылать американских дипломатов в ответ на недружественные шаги Вашингтона. Правительство США оставляет это заявление российского лидера без комментариев. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

«Мы видели высказывания президента Путина. У нас (к этому) добавить нечего», — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Ранее от комментариев по данному поводу отказался и Совет национальной безопасности Белого дома.

«Подрыв российско-американских отношений»

Как заявил Путин, действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но миру в целом. «Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений, — сказал он. — Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа».

Путин отметил, что, по сложившейся международной практике, у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. Россия, по его словам, оставляет за собой право на ответ США, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии. «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня “кухонной”, безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа», — указал президент.

Глава государства пояснил, что в ответ на санкции Вашингтона Россия не будет высылать дипломатов США из РФ. «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», — говорится в письменном заявлении российского лидера. Путин отметил, что Россия не станет «запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники». «Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль», — добавил российский лидер.

Санкции США

Накануне уходящая администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой ввела новые санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух российских дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых нынешняя администрация США обвиняет Россию.

20 января в Вашингтоне приступит к работе республиканская администрация Дональда Трампа.