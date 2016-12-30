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20:05 (мск), источник: Интерфакс

Центр изучения проблем ксенофобии «Сова» признали иноагентом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Центр мониторинга проблем ксенофобии «Сова» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает Минюст РФ.

«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационно-аналитический центр «Сова», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

В Минюсте отмечают, что факт соответствия организации признакам иноагента установлен в ходе проведения главным управлением Минюста по Москве внеплановой документарной проверки.

Центр «Сова» занимается изучением проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, а также политического радикализма.

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