Центр изучения проблем ксенофобии «Сова» признали иноагентом
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Центр мониторинга проблем ксенофобии «Сова» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает Минюст РФ.
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Центр мониторинга проблем ксенофобии «Сова» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает Минюст РФ.
«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационно-аналитический центр «Сова», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.
В Минюсте отмечают, что факт соответствия организации признакам иноагента установлен в ходе проведения главным управлением Минюста по Москве внеплановой документарной проверки.
Центр «Сова» занимается изучением проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, а также политического радикализма.