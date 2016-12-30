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20:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Президент наградил сенаторов Маккейна и Грэма

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму.

Источник: Telegraf.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с делегацией Сената США в пятницу в Киеве наградил сенатора Джона Маккейна (John Sidney McCain III, Республиканская партия) орденом Свободы, а сенатора Линдси Грэма (Lindsey Graham, Республиканская партия) — орденом Ярослава Мудрого.

«Президент наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и орденом Ярослава Мудрого — сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки», — сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

В состав американской делегации также вошла сенатор Эми Клобучар (Amy Jean Klobuchar, Демократическая партия).

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