Президент наградил сенаторов Маккейна и Грэма
Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму.
Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму.
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с делегацией Сената США в пятницу в Киеве наградил сенатора Джона Маккейна (John Sidney McCain III, Республиканская партия) орденом Свободы, а сенатора Линдси Грэма (Lindsey Graham, Республиканская партия) — орденом Ярослава Мудрого.
«Президент наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и орденом Ярослава Мудрого — сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки», — сообщает
В состав американской делегации также вошла сенатор Эми Клобучар (Amy Jean Klobuchar, Демократическая партия).