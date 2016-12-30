Пашинский заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет в РФ

В Украине по состоянию на сегодня разработано ракетное оружие, которого нет в Российской Федерации. Об этом заявил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире телеканала «5 канала».

«Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи… Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», — отметил Пашинский.

Напомним, в начале декабря Украина успешно провела ракетные испытания на юге страны. В Минобороны Украины отмечали, что воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и строго с нормами международного права.