Кличко поздравил киевлян в образе Санта-Клауса

«Новогодняя сказка и Рождественское чудо… Их ожидают все — и дети, и взрослые. Но чудеса мы создаем сами — надо верить в это! Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас — волшебник», — заявил в видеообращении мэр Кличко.