МИД РК подтверждает готовность принять переговоры по Сирии в Астане
В МИДе заявили, что приветствуют договорённости о прекращении огня на всей территории Сирии.
В МИДе заявили, что приветствуют договорённости о прекращении огня на всей территории Сирии.
Астана поприветствовала договорённости о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики и готовность правительства и вооружённой оппозиции начать мирные переговоры, гарантами которых выступают Россия и Турция. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД РК.
«Считаем подписание трёх документов “О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией”, “О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня”, “О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию” реальной основой для дальнейших практических действий по разрешению сирийского кризиса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что план поддержан Специальным посланником Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств Стаффаном де Мистурой и другими сторонами, заинтересованными в скорейшем прекращении боевых действий в Сирии.
«В этой связи подтверждаем заявленную ранее Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым готовность принять соответствующие межсирийские переговоры в Астане. Понимаем, что встречи могут состояться лишь в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня», — сообщает МИД.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Казахстан готов и далее содействовать соответствующим усилиям международного сообщества, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. 30 декабря Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили предстоящую встречу в Астане. Главы государств провели телефонные переговоры по сирийскому мирному урегулированию, и обсудили итоги саммитов ЕврАзЭс и ОДКБ. 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступила к подготовке встречи в Астане по Сирии.