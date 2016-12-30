МИД РК подтверждает готовность принять переговоры по Сирии в Астане

Астана поприветствовала договорённости о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики и готовность правительства и вооружённой оппозиции начать мирные переговоры, гарантами которых выступают Россия и Турция. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД РК.

«Считаем подписание трёх документов “О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией”, “О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня”, “О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию” реальной основой для дальнейших практических действий по разрешению сирийского кризиса», — говорится в сообщении.