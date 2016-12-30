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22:43 (мск), источник: Газета.Ру

Асад выразил готовность содействовать соглашению о перемирии в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил о своей твердой готовности всеми возможными способами содействовать реализации договоренностей об установлении режима прекращения огня на территории страны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает РИА «Новости».

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С точки зрения Башара Асада, это очень мощная конструкция, несмотря на противоречие в позициях сторон. Потому что, с его точки зрения, эта конструкция позволяет всех участников данного процесса выводить на те позиции, которые сейчас ассоциируются с подходами России.
Константин Косачевглава комитета Совфеда по международным делам
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«Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами», — сказал он.

Он также подчеркнул, что власти Сирии рассматривают победу в Алеппо как поворотный пункт в развитии ситуации в стране, и ожидают, что она позволит облегчить дальнейшее продвижение к началу политического процесса.

Ранее сообщалось, что Россия направила Совбезу ООН резолюцию по прекращению огня в Сирии.

Комментарии
4
Истребитель бензина
Асад - это всего лишь пешка . Путину нужно было устранить конкурентов , которые демпинговали сирийской нефтью ... И , как это не ужасно, все , кто погиб в Сирии или по пути в Сирию - все они погибли за путинских олигархов ... То есть впустую ... Никакой "угрозы" эти смешные игиловцы для России не представляют ... Это блеф ...
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Евгений Краснов
Это от усталости!
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ГДК
Держись, Башар! Ты мужик! Не чета балаболу украинскому.
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