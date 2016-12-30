Асад выразил готовность содействовать соглашению о перемирии в Сирии

С точки зрения Башара Асада, это очень мощная конструкция, несмотря на противоречие в позициях сторон. Потому что, с его точки зрения, эта конструкция позволяет всех участников данного процесса выводить на те позиции, которые сейчас ассоциируются с подходами России.

Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии

«Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами», — сказал он.

Он также подчеркнул, что власти Сирии рассматривают победу в Алеппо как поворотный пункт в развитии ситуации в стране, и ожидают, что она позволит облегчить дальнейшее продвижение к началу политического процесса.

Ранее сообщалось, что Россия направила Совбезу ООН резолюцию по прекращению огня в Сирии.