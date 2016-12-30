Трамп назвал «отличным» решение Путина не высылать дипломатов США

«Отличное решение. Я всегда знал, что он очень толковый», — написал Трамп в своем twitter.

Комментарий Трампа касался заявления Владимира Путина о том, что российская сторона не «будет опускаться до уровня “кухонной”, безответственной дипломатии» после решения администрации Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.