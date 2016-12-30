Трамп назвал «отличным» решение Путина не высылать дипломатов США
Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США.
«Отличное решение. Я всегда знал, что он очень толковый», — написал Трамп в своем twitter.
Комментарий Трампа касался заявления Владимира Путина о том, что российская сторона не «будет опускаться до уровня “кухонной”, безответственной дипломатии» после решения администрации Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и
Они объявлены персонами
В Государственном департаменте США заявили, что видели высказывание российского президента. «Нам нечего добавить», — заявил представитель американского дипломатического ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту реакцию Вашингтона. «Вот так и надо было с самого начала себя вести, а то столько времени потеряли», — написала она на своей странице в Facebook.
Накануне США ввели новые санкции против России, которые стали ответом на «вмешательство в выборы». Среди этих мер — объявление персонами нон грата 35 российских дипломатов. Вместе с членами своих семей они должны покинуть территорию США в течение 72 часов.