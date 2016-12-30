Песков пошутил о трехнедевном банкете в Кремле из-за победы Трампа

«Да, гуляли три дня, рвали баяны», ответил Песков на вопрос ведущего о том были ли в Кремле банкет после победы Трампа.
«На самом деле, это совершенно, с одной стороны, труднообъяснимая эйфория в связи с победой Трампа», — добавил
С другой стороны, настолько все устали от, говоря дипломатическим языком, дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив и какое-то конструктивное уже приводит всех в эйфорию».
После победы Трампа на выборах президента 8 ноября лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил в Госдуме банкет. Депутаты от ЛДПР и журналисты в перерыве собрались за столом. По словам Жириновсокго, за угощения (колбасу, курицу, оливье, конфеты, шампанское) заплатили 100 тыс. руб.
«За новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией», — поднял на праздновании Жириновский пластиковый стаканчик с шампанским.