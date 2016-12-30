Песков пошутил о трехнедевном банкете в Кремле из-за победы Трампа

«Да, гуляли три дня, рвали баяны», ответил Песков на вопрос ведущего о том были ли в Кремле банкет после победы Трампа.

«На самом деле, это совершенно, с одной стороны, труднообъяснимая эйфория в связи с победой Трампа», — добавил пресс-секретарь президента (цитата по «Интерфаксу»).