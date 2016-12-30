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23:30 (мск), источник: РБК

Песков пошутил о трехнедевном банкете в Кремле из-за победы Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Международная пилорама» на канале НТВ пошутил о том, как в Кремле встретили победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Источник: РИА "Новости"

«Да, гуляли три дня, рвали баяны», ответил Песков на вопрос ведущего о том были ли в Кремле банкет после победы Трампа.

«На самом деле, это совершенно, с одной стороны, труднообъяснимая эйфория в связи с победой Трампа», — добавил пресс-секретарь президента (цитата по «Интерфаксу»).

С другой стороны, настолько все устали от, говоря дипломатическим языком, дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив и какое-то конструктивное уже приводит всех в эйфорию».
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ

После победы Трампа на выборах президента 8 ноября лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил в Госдуме банкет. Депутаты от ЛДПР и журналисты в перерыве собрались за столом. По словам Жириновсокго, за угощения (колбасу, курицу, оливье, конфеты, шампанское) заплатили 100 тыс. руб.

«За новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией», — поднял на праздновании Жириновский пластиковый стаканчик с шампанским.

Комментарии
7
Геннадий
Только что посмотрел «Международную пилораму»...,у Пескова хорошее чувство юмора,молодец
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Вадим Росляков
Лилось шампанское рекою и Жириновский загулял... Не забывайте - любой президент США - враг России!
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Истребитель бензина
Бамбарбия ? Чергуду ?
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